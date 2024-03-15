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İzmir'de bir firmanın soğuk hava deposunda alevler yükseldi

İzmir'de bir firmanın soğuk hava deposunda alevler yükseldi Henüz bilinmeyen nedenle bir firmanın soğuk hava deposunda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.