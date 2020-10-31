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- İzmir’de bir kadın enkaz altından yürüyerek çıktı
İzmir’de bir kadın enkaz altından yürüyerek çıktı
6.6 büyüklüğündeki depremde çöken bir binanın altında kalan kadın, sağ olarak kurtarıldı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 09:07
- Güncelleme : 31.10.2020 - 09:10
Türkiye, dünden bu yana İzmir’den gelecek iyi haberleri bekliyor.
6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve büyük felaketin yaşandığı kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı.
YÜRÜYEREK ÇIKTI
AFAD ekiplerinin büyük bir titizlikle ulaştığı kadın, yürüyerek çöken binanın altından çıktı.
Kadının sağ salim kurtarılması, hem kurtarma ekibinde olanlara hem de çalışmalara yardım edenlere büyük sevinç yaşattı.