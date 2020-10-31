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    İzmir’de bir kadın enkaz altından yürüyerek çıktı

    6.6 büyüklüğündeki depremde çöken bir binanın altında kalan kadın, sağ olarak kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 09:07
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 09:10
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    İzmir’de bir kadın enkaz altından yürüyerek çıktı

    Türkiye, dünden bu yana İzmir’den gelecek iyi haberleri bekliyor.

    6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve büyük felaketin yaşandığı kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı.

    YÜRÜYEREK ÇIKTI

    AFAD ekiplerinin büyük bir titizlikle ulaştığı kadın, yürüyerek çöken binanın altından çıktı.

    Kadının sağ salim kurtarılması, hem kurtarma ekibinde olanlara hem de çalışmalara yardım edenlere büyük sevinç yaşattı.

    İzmir'de kadının enkaz altından kurtarılma anı İZLE

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