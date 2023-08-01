İHA

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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

Haziran ayından bu yana yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalelerde bulundu.

Çalışmalar sonuç vererek kontrol altına alındı.

Menemen'de yangın

Bir yangın haberi de bugün İzmir'den geldi. Menemen ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.