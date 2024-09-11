İzmir’de bir kişi Atatürk’ün balmumu heykeliyle sohbet etti Bornova ilçesinde bulunan Atatürk'ün balmumu heykeliyle sohbet eden bir kişi, geçtiğimiz günlerde Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç sallama görüntülerini anlattı ve o anları kayda aldı.

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Haber Merkezi

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu’nda yapılan yemin töreninin ardından kaydedilen görüntüler tartışma yaratmıştı.

Yemin töreninin ardından alanda toplanan yeni mezun bir grup Teğmen, kılıçlarını çekip havaya kaldırarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demişti.

"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ"

Günlerdir tartışılan bu konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rutin dışı gerçekleşen bu yeminin görüntüleriyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Söz konusu görüntüler ‘askeri vesayet’ tartışmalarını gündeme getirirken kılıç çekerek yemin eden Teğmenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bazı teğmenlerin tören sonrası ettikleri yeminle ilgili araştırma sürüyor.

İnceleme Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi müfettişleri tarafından yürütülürken MİT ve Emniyet İstihbarat da yönlendirme olup olmadığını araştırıyor.

ATATÜRK HEYKELİYLE SOHBET ETTİ

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişi, Türk kahvesi içen Atatürk balmumu heykelinin yanına oturarak onunla sohbet etti.

TEĞMENLERE TEPKİ GÖSTERENLERİ ŞİKAYET ETTİ

Kendini kayda almayı da ihmal etmeyen kişi, balmumu heykeline Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ndeki teğmenlerin korsan yeminine tepki gösterenleri şikayet etti.

"BİZ HER ZAMAN SİZİN ASKERİNİZİZ"

Genç teğmenlerin huzur içinde, mutlu bir şekilde kılıçlarını çıkardıklarını söyleyen adam şu ifadeleri kullandı:

Sizi yanlış anlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdunuz. Biz bunun için her zaman sizin askeriniziz. Mustafa Kemal’in askeri olarak gururla, sevinçle gülmeye devam ediyoruz. Ata’m bize cumhuriyeti armağan ettiniz. Ne mutlu bize. Şükranlarımızı sunuyoruz.

GÜNDEM OLDU

Atatürk'ün balmumu heykeliyle konuşan kişinin söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.