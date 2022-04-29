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    İzmir'de şoförün 'bayrak' sevgisi

    Yerde Türk bayrağını gören sürücü, yoğun trafikte aracını durdurarak bayrağı yerden aldı ve aracının bagajına koydu.
    • 29.04.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 13:02
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    İzmir'de şoförün 'bayrak' sevgisi

    Bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı...

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Sahil Bulvarı üzerinde yolculuk eden bir sürücü, yerdeki Türk bayrağı gördü.

    Bunun üzerine akan trafiğe rağmen yol ortasında dörtlülerini yakıp duran sürücü harekete geçti.

    Bayrağa sahip çıktı

    İHA'nın haberine göre sürücü yerdeki bayrağı alıp özenle üzerindeki tozları temizleyerek daha sonra da bagajına koydu.

    O anlar da mobese kameralarına yansıdı.

    İzmir de şoförün bayrak sevgisi #1

    İzmir de şoförün bayrak sevgisi #2

    İzmir de şoförün bayrak sevgisi #3


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