İzmir'de bir yangın daha! Kemalpaşa alevlere teslim oldu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor... Geçtiğimiz haftalardan bu yana yurdun birçok noktasından alevler yükseldi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü büyük mücadeleyle yangınlara müdahale edildi. İzmir'de bir yangın daha Son olarak orman yangınlarının sık yaşandığı İzmir'den bir haber daha geldi. Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler görevde Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.