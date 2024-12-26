İzmir'de bisikletli sapık genç kadını taciz etti

İHA

İzmir'de sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi.

MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.'nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildiği anlar yer aldı.

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizci, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.