İzmir'de bulunan bir parkta ceset bulundu

Karabağlar ilçesindeki parkta çimlerin üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin ölü olduğunu tespit etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Selvili Mahallesi'ndeki parkta çimlerin üstünde hareketsiz halde yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Hasan Özdemir (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Polis ekipleri Özdemir'in cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde inceleme yaparken, yapılan ilk incelemede Hasan Özdemir'in vücudunda darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Talihsiz adamın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.