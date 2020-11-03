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- İzmir'de bulunan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
İzmir'de bulunan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda iki diş hekiminin cesedi çıkarıldı. Kadın diş hekimlerinin ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.
- İHA
- 03.11.2020 - 08:23
- Güncelleme : 03.11.2020 - 08:55
İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bayraklı ilçesi Manavkuyu’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı.
İKİ DİŞ HEKİMİ ÇIKARILDI
Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin, binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi. Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.