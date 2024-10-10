İzmir'de bulunan yaralı geyiğin silahla vurulduğu ortaya çıktı

İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sol ön ayağı kırılan ve fabrika bahçesine sığınan bir geyik, işçilerin ihbarıyla gelen görevlilerce uyutulup tedavi altına alınmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kızıl geyiğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikteki tedavisi sürüyor.

İLGİLİ HABER İzmir'de yaralı geyik fabrika bahçesine sığındı

ATEŞLE SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.