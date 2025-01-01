İzmir'de büyük ikramiye isabet eden bilet gezici bayiden alındı

AA

Yılbaşı yaklaşırken milli piyango bileti almak isteyen vatandaşlar, bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Milli piyango ve uzun kuyruklar denince ise akla gelen ilk yerlerden biri hiç şüphesiz ki İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayisi geliyordu.

Ancak bu sene de Nimet Abla'dan bilet alanların yüzü gülmedi...

NİMET ABLA BU YIL DA PAS GEÇTİ

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. Şanslı iller ise Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama oldu.

İzmir'in Bergama ilçesinde emekli olduktan sonra Milli Piyango'nun gezici bayiliğini yapmaya başlayan 48 yaşındaki Biberci, büyük ikramiye kazanan üç çeyrek biletten birini satmanın sevincini yaşıyor.

İKRAMİYE, İZMİR'DE GEZİCİ BAYİDEN ALINAN BİLETE ÇIKTI

Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar tezgahında bilet satan Biberci, Milli Piyango'nun gezici bayiliğine 3 ay önce başladığını söyledi.

Büyük ikramiye kazanan biletin Bergama'dan satıldığını duyduğunda heyecanlandığını belirten Biberci, Milli Piyango yetkililerinin kendisini arayarak şanslı bileti satmasından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

"3 AY ÇNCE BAŞLADIĞIM SATIŞTA İKRAMİYE KAZANDIRMAK MÜKEMMEL BİR DUYGU"

Biberci çok kısa süredir bilet sattığını vurgulayarak, "3 ay önce gezici bayi olarak işe başladım. Bu sürede ve Bergama'ya çıkması güzel ve sevindirici. Bileti sattığım tahliliyi tebrik ederiz. 3 ay önce başladığım satışta bir kişiye ikramiye kazandırmak mükemmel bir duygu." dedi.

'İKRAMİYE SABİT BAYİLERE ÇIKAR' ALGISI KIRILDI

"İkramiye sabit bayilere çıkar", "Bergama'dan ikramiyeli bilet çıkmaz" algısını kırdığını kaydeden Biberci, "Bileti alan kişinin hemen kendisini deşifre edeceğini düşünmüyorum. Biz buradayız, talihli bizi de görür inşallah. Yılbaşında 150 bin liralık 1400 civarında yılbaşı bileti sattım. Kendime bilet ayırdım ama maalesef çıkmadı." diye konuştu.