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    İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

    İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

    İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalındı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2020 - 19:13
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    İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

    İzmir’de duyanların kulaklarına inanamadığı bir olay yaşandı.

    CAMİLERDEN 'ÇAV BELLA' MARŞI ÇALINDI, VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

    İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı.

    Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

    İzmir'de camii hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı- İZLE

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken, kimliği belirsiz kişilerin merkezi ezan sistemine sızarak frekansları değiştirmiş olabileceği ihtimalinde duruluyor.

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