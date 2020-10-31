İzmir'de can kaybı 20'ye yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 786 kişinin yaralandığını açıkladı.



AFAD’dan yapılan açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 24 olmak üzere, toplam 244 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 725, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralanmıştır.

İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3.826 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirilmiştir” denildi.



Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, jandarma, emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.