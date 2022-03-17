İzmir'de, Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı'na 'bakımsızlık' tepkisi

İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı üyeleri, ilçede bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı'nın bakımsızlıktan çöplüğe döndüğünü öne sürerek tepki gösterdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı'nın bakımsız görüntüsüne AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü öncesinde tepki gösterildi.

Parkta bir araya gelen AK Gençlik üyeleri anıtın hemen önünde bulunan süs havuzundaki çöpleri topladı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, "Panolar yıpranmış, sonrasında bakımsızlıktan okunmaz hale gelmiş, bugünse ne yazık ki birer metal yığını halindeler. Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş. Sorarsanız, onlar cumhuriyetin bekçisi. Sorarsanız onlar kurtuluş ve kuruluşun partisi ama bakarsanız hepsi sözde. Aksi halde hep birlikte bu feci manzarada bir araya geliyor olmazdık" dedi.

"EMANET BÜYÜK VE BİZİM SIRTIMIZDA"

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde anıtın bakımsız görüntüsünün şehit ve gazilerin kemiklerini sızlattığını ifade eden Keseli, “CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin 2016 yılında yaptığı Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'ndayız. Çanakkale demek, Türk'ün namus bellediği vatanını, düşman postallarına teslim etmemesi demektir. Dünyaya diz çöktüren, sadece bizim değil pek çok milletin kaderini değiştiren bir hürriyet mücadelesi, bir kahramanlık destanıdır. Emanet büyük ve bizim sırtımızda. Bugünün hatırası ve bu anıt; keşke böyle ıssız ve sefalet içinde bırakılmasaydı. Bu alanı Utanç Parkı'na dönüştürmüşler. Peki, böyle bir günde kendi yaptığı anıtı unutan, buraya bugün bile uğramayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi nerede? Biz söyleyelim. Dans gösterisi yapıyor. Buna karşı değiliz. Elbette yapabilir ama kendi elleriyle yaptığı Çanakkale Anıtı'nı böyle gözyaşları içinde bırakamaz" ifadelerini kullandı.

"İNSANIN AKLI ALMIYOR"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen Keseli, "Çanakkale zaferine sahip çıkmak, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, içinde kendi fotoğrafınızın da yer aldığı afişler astırmak mıdır, yoksa ilçemizde Çanakkale ruhunu yaşatmak için yapılan bu anıt parka sahip çıkmak mıdır? Halkın inandığı değerlerden besleniyorlar. İcraat yok. Hizmet yok. Tutarlılık yok. Atatürkçü ve vatansever Karşıyaka'mızda, kendi reklamınızla döneminizi tamamlamaya çalışırken icraatta bulunmayı düşünüyor musunuz? Belediye restoranına HDP logosunun ikizini astırıp seçtiğiniz tarafı biliyoruz da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde hangi taraftasınız? İnsanın aklı almıyor. Kimse parkın bu hali için lütfen 'Görmedim, haberim yoktu." demesin. Çünkü bu, bir gecede olmadı. Bu anıtpark, bir dağın başında değil. Görülmeyecek, kıyıda köşede kalmış bir yerde değil. Bunu, asla siyasi bir şov olarak algılamayın. Burada bir anıt değil hakaret var. Şimdi biz, kadınlarımız ve gençliğimizle CHP vurdumduymazlığının buraya reva gördüğü çöplüğü kaldıracağız. Onları da arayıp araç isteyeceğiz" diye konuştu.

Keseli'nin konuşmasının ardından Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri bölgeye gelerek temizlik çalışması gerçekleştirdi.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Karşıyaka Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Söz konusu alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Mavişehir bölgesindeki su baskınlarını tamamen önleyecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi kapsamında bulunmaktadır. Yaklaşık 32 milyon 500 bin lira harcanan su baskını önleme projesi tamamlanmış, devamında da park ve yeşil alanları kapsayan rehabilitasyon projesi devam etmektedir. Bu düzenleme de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Şehitleri Anıtı ve çevre düzenlemesi ile entegre şekilde yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde proje çalışmasının hızlı bir şekilde devam ettiği, en kısa zamanda düzenlemenin yapılacağı belirtilmiştir. Karşıyaka Belediyesi olarak Çanakkale Şehitlerimizin ve verdikleri mücadelenin kutsallığına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.