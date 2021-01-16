İzmir'de çatı yangını korkuttu

İzmir'in Urla ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Urla ilçesinde Rüstem Mahallesi Sefa Sokak'taki bir binanın çatısında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangına İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sevk ettiği İzmir İtfaiyesi Batı Bölge Amirliğine bağlı Narlıdere ve Urla itfaiye gruplarından merdivenli araç ve arazözler ile olay yerine ulaşan yangın müdahale ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.

Yangında maddi zarar meydana geldi.

Yetkililerce yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.