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İHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde 20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Burada M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından adrese intikal eden polis ekiplerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca, adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

1 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren 38 yaşındaki Polis Memuru Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis Tozun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.