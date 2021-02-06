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- İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler
İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler
- AA & Ensonhaber
- 06.02.2021 - 15:39
- Güncelleme : 06.02.2021 - 15:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her genel seçim öncesinde İzmir'i örnek göstererek Türkiye'yi İzmir gibi yönetceklerini söylüyor.
Ancak İzmir'de görülen CHP belediyeciliği pek de iç açıcı değil.
Öyle ki; İzmir'de her yağışın ardından skandal görüntüler ortaya çıkıyor.
İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler VİDEO
İZMİR'DE ALTYAPI REZALETİ
Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'de altyapı sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamadı.
HER YERİ SU BASTI
Son olarak 2 Şubat'taki yağışlarda kentte hayat durma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı, insanlar büyük bir mağduriyet yaşadı.
YOLLAR ÇÖKTÜ
Altyapı yetersizliği nedeniyle bazı yollar çöktü, park halindeki araçlar oluşan çukurlara düştü.
İZMİRLİLER KIZMAYA BAŞLADI
Cadde ve sokakların sel sularına teslim olduğu İzmir'de, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine tepkiler de yükselmeye başladı.
AK PARTİ: CHP İKTİDARA GELSE NE OLUR, YEREL YÖNETİMLERİNE BAKIN
AK Parti'den de CHP'nin İzmir yönetimine büyük tepki var.
Yeterli çalışmaların yapılmadığının ortada olduğunu söyleyen AK Partili yöneticiler, CHP'li belediyelerin hepsinde durumun aynı olduğunu belirtiyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim geleneğimiz, 1994'ten itibaren yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet, Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni gördü. Bir iktidar oluştu. (CHP'yi kast ederek) Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakıyorum.." ifadelerini kullanmıştı.