İzmir'de her yağışın ardından ortaya çıkan skandal manzara, artık vatandaşları da isyan noktasına getirdi. Kentte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye yönetimine tepkiler yükseliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her genel seçim öncesinde İzmir'i örnek göstererek Türkiye'yi İzmir gibi yönetceklerini söylüyor.

Ancak İzmir'de görülen CHP belediyeciliği pek de iç açıcı değil.

Öyle ki; İzmir'de her yağışın ardından skandal görüntüler ortaya çıkıyor.

İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler VİDEO

İZMİR'DE ALTYAPI REZALETİ

Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'de altyapı sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamadı.

HER YERİ SU BASTI

Son olarak 2 Şubat'taki yağışlarda kentte hayat durma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı, insanlar büyük bir mağduriyet yaşadı.

YOLLAR ÇÖKTÜ

Altyapı yetersizliği nedeniyle bazı yollar çöktü, park halindeki araçlar oluşan çukurlara düştü.

İZMİRLİLER KIZMAYA BAŞLADI

Cadde ve sokakların sel sularına teslim olduğu İzmir'de, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine tepkiler de yükselmeye başladı.

AK PARTİ: CHP İKTİDARA GELSE NE OLUR, YEREL YÖNETİMLERİNE BAKIN

AK Parti'den de CHP'nin İzmir yönetimine büyük tepki var.

Yeterli çalışmaların yapılmadığının ortada olduğunu söyleyen AK Partili yöneticiler, CHP'li belediyelerin hepsinde durumun aynı olduğunu belirtiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim geleneğimiz, 1994'ten itibaren yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet, Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni gördü. Bir iktidar oluştu. (CHP'yi kast ederek) Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakıyorum.." ifadelerini kullanmıştı.