Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
283.505
6.08%
EXEN Coin
15.94
1.52%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C
    İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler

    İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler

    İzmir'de her yağışın ardından ortaya çıkan skandal manzara, artık vatandaşları da isyan noktasına getirdi. Kentte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye yönetimine tepkiler yükseliyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.02.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her genel seçim öncesinde İzmir'i örnek göstererek Türkiye'yi İzmir gibi yönetceklerini söylüyor.

    Ancak İzmir'de görülen CHP belediyeciliği pek de iç açıcı değil.

    Öyle ki; İzmir'de her yağışın ardından skandal görüntüler ortaya çıkıyor.

    İzmir'de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler VİDEO

    İZMİR'DE ALTYAPI REZALETİ

    Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'de altyapı sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamadı.

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #1

    HER YERİ SU BASTI

    Son olarak 2 Şubat'taki yağışlarda kentte hayat durma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı, insanlar büyük bir mağduriyet yaşadı.

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #2

    YOLLAR ÇÖKTÜ

    Altyapı yetersizliği nedeniyle bazı yollar çöktü, park halindeki araçlar oluşan çukurlara düştü.

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #3

    İZMİRLİLER KIZMAYA BAŞLADI

    Cadde ve sokakların sel sularına teslim olduğu İzmir'de, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine tepkiler de yükselmeye başladı.

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #4

    AK PARTİ: CHP İKTİDARA GELSE NE OLUR, YEREL YÖNETİMLERİNE BAKIN

    AK Parti'den de CHP'nin İzmir yönetimine büyük tepki var.

    Yeterli çalışmaların yapılmadığının ortada olduğunu söyleyen AK Partili yöneticiler, CHP'li belediyelerin hepsinde durumun aynı olduğunu belirtiyor.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim geleneğimiz, 1994'ten itibaren yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet, Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni gördü. Bir iktidar oluştu. (CHP'yi kast ederek) Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakıyorum.." ifadelerini kullanmıştı.

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #5

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #6

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #7

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #8

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #9

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #10

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #11

    İzmir de CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir