İzmir'de CHP kongresi karıştı: Tuncay Özkan'a kontenjan tepkisi CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP eski milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam arasında ilçe kongresinde kavga çıktı. Yaşanan kavgaya delegelerin dahil olması sonrası salonda arbede yaşandı.

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ensonhaber.com

CHP'de sular durulmuyor...

Üst yönetimde başlayan taht kavgaları ilçe kongrelerine de yansıyor.

CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir'de dün ve bugün düzenlenen iki kongrede de kavga çıktı.

CHP kongrelerinde kavga

Dünki CHP Balçova İlçe Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşanmıştı.

Çakmur’un konuşması esnasında Çalkaya ayağa fırlayarak "İzmir'in anasını belledin defol git buradan" demişti.

Bu kez adres: Konak

Bugün ise benzer kavga CHP Konak İlçe Kongresi'nde yaşandı.

Tuncay Özkan'ın da bulunduğu kongrede söz alan ve geçmişte bir çok dönemde İzmir Milletvekilliği görevini yürütmüş olan Musa Çam’ın sözleri sonrası toplantıda CHP'nin önemli isimleri karşı karşıya geldi.

Tartışmaya delegeler de dahil olunca ortalık karıştı.

Tuncay Özkan'ı hedef aldı

Kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştiren Çam, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ı hedef alırken, 3 dönem kontenjan gösterilmesini eleştirdi.

"Partide demokrasi olacak"

Çam, Özkan'a yönelik tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

Ben yedi yıl Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaptım. En çok çalışanlardan birisiydim. Ama 2018'de ben neden yokum bilmiyorum. Bilmiyorum. Meclisin en de bağımlısıyım. En çalışanıydım. Ben Tuncay arkadaşımızın milletvekili olmasına veya genel başkan yardımcısı olmasına karşı değilim. Ama Tuncay arkadaşımız 2015 yılında kontenjan, 2018’de kontenjan, 2023’te kontenjan... Bunları adil ve demokratik bulmuyorum. Partide demokrasi olacak. 20 yıldan beri Narlıdere’de, Büyükşehir adayı oldu. Gösterilmeyince Konak’a aday gösterildi. Konak’ta 15 belediye başkan adayı vardı. 15 aday vardı… 15’ini yok saydılar. Bu arkadaşlarla karşı da yapılan saygısızlık. Koy sandığı sandıktan kim çıkarsa o olsun.

"Konuyu şahsileştirmeyelim"

Çam’ın ardından söz alarak eleştirilere yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise şunları söyledi:

Biz Türkiye’nin yer yerinde milletvekili çıkardık çıkarmaya devam edeceğiz. Faşizmle mücadele siz olunca oluyor, siz istemeyince olmuyor değil. Türkiye’nin her yerinde milletvekili çıkarma potansiyelimiz var. Ben 2008 yılında düzenlenen operasyon ile içeri alındım. CHP’ye resmi bir adaylık başvurum yoktur. 2014 yılında çıktığımda genel başkanımız bana yıpranmışlığımı göz önünde alarak kontenjan adayı olabilirsin dedi. Ben ön seçim için hazırlığa başlamıştım. Sonra ki seçimlerde de ön seçim olmadı. Konuyu şahsileştirmeyelim. Musa bey çok çalışkan milletvekilimizdir, ancak niye devam edip etmediği konsun medya önünde değil başka yerde tartışılır.

"Masaya yumruğunu vuracaktın"

Özkan’ın sözünü tamamlaması sonrası söz alarak kürsüye çıkan Tacettin Bayır’da hedefine Özkan’ı alırken şöyle devam etti:

Biz geçmiş dönem 14 milletvekili çıkardık. Bu dönem de 14 vekil çıkardık ancak buna bir başarı diyemezsiniz çünkü Ankara’ya gidince 4 vekil eksildik. Bu kürsüde çıkıp demokrasi konuşmak, genel merkezde yönetici olunca farklı konuşmak bize yakışmaz. Özkan tüzük kurultayında el kaldırdı ancak bu benim için ifade etmez. Genel merkez içinde genel başkan yardımcısı iken masaya yumruğunu vuracaktın. Genel merkez yönetim içinde en çok güvendiğim arkadaşım kendisidir. Bizim sahip çıktığımız arkadaşların bize sahip çıkmasını isterdik. Keşke diğer genel başkan yardımcıları da burada olsaydı da onlarla da söyleyecek 2 çift lafım vardı. Ben vekil olsaydım da yine bunları söylerdim.

"Ben sustukça anlıyorum ki bazı arkadaşlar garip bir yaklaşım içinde bulunuyorlar"

Tekrar söz alarak kürsüye çıkan Özkan şunları söyledi:

2018 ile 2020 yılları arasında parti meclis üyeliği yaptım. O dönemde seçiciler kurulunda yer almadım. Ama MYK’da bazı yerlere karşı çıktım. Urla’da, Urla Belediye başkanına karşı çıktım, orada eski ilçe başkanı Ahmet Beyi destekledim. Menderes’te karşı çıktım, Ahmet Bala arkadaşımızı destekledim. Menemen’de karşı çıktım, şu anda ilçe başkanımız olan Ömer Beyi destekledim. Ben sustukça anlıyorum ki bazı arkadaşlar öyle garip bir yaklaşım içinde bulunuyorlar. Ben hiçbir zaman milletvekili veya belediye başkanları listesini koordine etme kurulunda yer almadım.

"Doğru söylemiyorsun"

Özkan’a tepki gösteren Çam, "Doğru söylemiyorsun" ifadesini kullandı.

Çam’a cevap veren Özkan ise, "Ben mi doğru söylemiyorum, nasıl söylemiyorum ya. Bu çok büyük bir yalan." dedi.

Gerilim tırmandı

Son olarak geçmiş dönem milletvekili adaylarından olan Onur Utkan İçli’nin Tuncay Özkan’a yönelik konuşması tartışmanın fitilini arttırdı.

İçli konuşmasında, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a yönelik, "Siz İzmir milletvekili misiniz?" diye sordu.

Özkan ise, Utkan’ın sorusuna "O nasıl soru?" diyerek tepki gösterdi.

Kongreye ara verildi

Karşılıklı atışmalar sonrası delegelerden İçli’ye tepki gelirken, Özkan’ın yanında oturan bir kişinin Tacettin Bayır’a saldırmaya çalışması sonrası salonda ipler koptu.

Bayır ile delege arasında tartışma yaşanırken, saldırmaya çalışan üyeyi partililer tuttu.

Gerginliğin dinmemesi üzerine Divan Başkanı Yücel kongreye 5 dakika ara verirken Bayır ise salonun dışına çıktığı görüldü.