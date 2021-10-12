İzmir'de CHP’li ilçe başkanının görevine son verildi

Sosyal medya hesabından yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan ve ‘Dikkatinizi çektiğime göre’ notunu ekleyen CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Tire ilçesinde yapılacak olan silisyum içerikli mermer ocağına tepki göstermek maksadı ile sosyal medya hesabından yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan ve ‘Dikkatinizi çektiğime göre’ notunu ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, tepkilerin odağı olmuştu.

Şenoyar'ın mermer ocağına tepkisini göstermek için yaptığı bu paylaşım, Cumhur İttifakı'nın tepkisine neden oldu.

DİSİPLİN DOSYASI HAZIRLANDI

Parti içinden de tepkilerin yükseldiği paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimini görevden aldı.

Ayrıca Şenoyar hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

30 GÜN İÇİNDE SEÇİM YAPILACAK

Şenoyar ve yönetiminin görevden alınmasının ardından geçici bir ilçe yönetiminin kurulacağı, tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetimin oluşturulacağı öğrenildi.