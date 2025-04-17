İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturması: 5 gözaltı

İHA

Adı şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla anılan CHP, gündemden düşmüyor..

Son olarak İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması açıldı..

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İPTAL EDİLEN KONSERE 2 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDEME YAPILDI İDDİASI

Öte yandan Kemalpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlemeyi planladığı Gülşen konseri, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ancak bu iptalin ardından ortaya çıkan harcama listesi, kamuoyunda geniş yerdinmiş, belediyenin iptal edilen konser için tam 2 milyon 220 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti..

Konu, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat tarafından gündeme getirilmiş, harcama kalemlerini şu şekilde sıralamıştı:

*Bando ekibine 150 bin TL,

-Davul-zurna ekibine 200 bin TL,

*Havai fişek gösterisine 300 bin TL,

* Organizasyon bedeli olarak ise tam 800 bin TL

Bunlara ek olarak, bayrak dağıtımı, kortej yürüyüşü ve çeşitli süsleme masrafları da toplam faturaya dahil edildiği belirtiliyor.