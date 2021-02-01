İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi'nden Mübadele Heykeli

İzmir'de Konak Belediyesi, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan nufüs mübadelesini temsil etmesi amacıyla, Mübadele Heykeli yaptırdı.

Heykel sevdası bitmeyen CHP'li belediyelere şimdi de İzmir'in Konak Belediyesi eklendi.

Konak Belediyesi, Türkiye'yle Yunanistan arasında yaşanan nufüs mübadelesinin her iki tarafını da anlatan bir 'Mübadele Heykeli' yaptırdı.

CHP'DEN BİR HEYKEL DAHA...

Anadolu’ya ayak basan mübadillerin temsil edildiği öne sürülen heykel, Konak Belediyesi tarafından mübadele parkındaki yerini ay sonunda alacak.

AÇILIŞI PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Mübadele Heykeli'nin açılışı ise pandemi dönemi nedeniyle ileri bir tarihte yapılacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da beraberindeki heyetle birlikte heykelin yapıldığı atölyeyi ziyaret ederek yapımı tamamlanan Mübadele Heykeli’ni inceledi.