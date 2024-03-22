Türkiye, 31 Mart için artık gün sayıyor...
Vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek ve yerel yöneticilerini seçecek.
Hal böyleyken Cumhur İttifakı'nın belirlediği isimler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Hamza Dağ'a yoğun ilgi
Büyük destek alan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ.
Dağ'ın karşısındaki rakibi ise CHP'nin adayı Cemil Tugay.
İzmirliler CHP'ye öfkeli
Ancak İzmirliler, hem CHP'ye hem de gösterilen adaya öfkeli.
Yıllardır CHP yönetiminde bir hizmet göremediklerini belirten İzmirliler, şehirlerinin giderek kötüye gittiğinden yakınıyor.
İzmir sorunlarla boğuşuyor
Sokaklarda toplanmayan çöpler, yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamayan Basmane Çukuru, şehrin belirli bölgelerinde hissedilen kötü koku ve trafik sonu İzmirlileri başlıca bezdiren sorunlar arasında yer alıyor.
Bu süreçte son düzlüğe girilmişken sokak röportajlarıyla vatandaşların görüşü alınıyor.
Vatandaşlara mikrofon uzattılar
YouTube'da yayın yapan Demokratik Gündem kanalı da İzmir'de sokağa inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.
"CHP'den hizmet görmedik"
Seçim sürecine ilişkin görüşleri alınan bir kadın, İzmir'in yıllarca CHP yönetiminden hizmet görmediğini ifade etti.
"Bu seçimlerde oyumuzu AK Parti’ye veriyoruz"
Vatandaş, CHP yönetimine tepkisinde şunları söyledi:
CHP, CHP yeter ya, hizmet kimdense artık ona oy vereceğiz. Ben hizmet istiyorum aşkım, İzmir’e hizmet istiyoruz. Bu seçimlerde oyumuzu AK Parti’ye veriyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış