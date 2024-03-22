İzmir'de CHP'li seçmen: Ben hizmet istiyorum, oyum AK Parti'ye Seçimlere sayılı günler kala İzmir'de soruları yanıtlayan vatandaşlar, CHP'ye tepki gösterdi. CHP'den hizmet görmediklerini belirten vatandaşlar, bu seçimde oylarını AK Parti'ye vereceklerini ifade etti.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart için artık gün sayıyor...

Vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek ve yerel yöneticilerini seçecek.

Hal böyleyken Cumhur İttifakı'nın belirlediği isimler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hamza Dağ'a yoğun ilgi

Büyük destek alan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ.

Dağ'ın karşısındaki rakibi ise CHP'nin adayı Cemil Tugay.

İzmirliler CHP'ye öfkeli

Ancak İzmirliler, hem CHP'ye hem de gösterilen adaya öfkeli.

Yıllardır CHP yönetiminde bir hizmet göremediklerini belirten İzmirliler, şehirlerinin giderek kötüye gittiğinden yakınıyor.

İzmir sorunlarla boğuşuyor

Sokaklarda toplanmayan çöpler, yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamayan Basmane Çukuru, şehrin belirli bölgelerinde hissedilen kötü koku ve trafik sonu İzmirlileri başlıca bezdiren sorunlar arasında yer alıyor.

Bu süreçte son düzlüğe girilmişken sokak röportajlarıyla vatandaşların görüşü alınıyor.

Vatandaşlara mikrofon uzattılar

YouTube'da yayın yapan Demokratik Gündem kanalı da İzmir'de sokağa inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.

"CHP'den hizmet görmedik"

Seçim sürecine ilişkin görüşleri alınan bir kadın, İzmir'in yıllarca CHP yönetiminden hizmet görmediğini ifade etti.

"Bu seçimlerde oyumuzu AK Parti’ye veriyoruz"

Vatandaş, CHP yönetimine tepkisinde şunları söyledi: