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Türkiye'de yerel seçim takvimi işliyor.
Maraton sürerken, bir yandan ise yapılan sokak röportajlarıyla vatandaşların tercihleri soruluyor.
Bu sokak röportajlarından birisi de İzmir'de yapıldı.
"CHP odun koysa..."
İzmir'de "Bir TV'nin" yaptığı sokak röportajında konuşan CHP'li bir seçmen, sözleriyle şaşırttı.
CHP'de oyunu kime verileceği sorulan seçmen, "Memnun olmasam bile yine oy veririm. CHP odun koysa CHP'ye vereceğim" dedi.
Bir başka İzmirli seçmen ise CHP'ye oy verenleri eline kapak alarak şu sözlerle anlattı;
"500 bin CHP'li şu kapağa oy verir"
CHP şunu koy, 2 milyon seçmen varsa inan İzmir'de 500 bin kişi şu kapağa oy verir. Alın yeni belediye başkanınız.
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