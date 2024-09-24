İzmir'de çöp dağları: Çiğli'de kötü koku ve kirlilik manzaraları İzmir'in Çiğli ilçesinde, maaşları ödenmeyen CHP'li belediyenin işçilerinin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçe kötü koku ve kirliliğe teslim oldu.

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AA

İzmir, çevre sorunlarından başka bir haberle gündeme gelemez oldu.

Körfez'de balık ölümleri ve pis koku ile çevre felaketi ile karşı karşıya olan İzmir'de, Çiğli ilçesi de çöp dağlarına teslim oldu.

CHP'li Çiğli Belediyesi çalışanları, maaşlarını eksik aldıkları ve alacaklarının zamanında verilmediği gerekçesiyle iş yavaşlattı.

ÇİĞLİ'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Çöplerin toplanma aralığının uzaması üzerine çöp kutuları doldu, çöpler kutuların etrafına taştı. Çiğli Belediyesi'nin hizmet binası yakınlarında bulunan çöp kutularında da doluluk nedeniyle vatandaşlar atık poşetlerini yerlere bıraktı.

Ataşehir Mahallesi sakinlerinden Suzan Polat, gazetecilere 1978 yılından bu yana Çiğli'de yaşadığını söyledi.

SİNEK VE FARELER ÇOĞALDI

Çöpler nedeniyle kötü koku ve kirlilik oluştuğunu, sinek ve farelerin çoğaldığını ifade eden Polat, çocuk parkı çevresindeki atıkların da çocuklar için risk oluşturduğunu kaydetti.

"OY İSTERKEN KAPINA GELİYOR AMA"

Polat, konuyla ilgili ilçe belediye başkanı ile görüşmek istediğini dile getirerek, "Belediye Başkanının güvenlikleri kendine kalkan oluşturmuş, içeri almıyorlar. Danışmanıyla görüştüm, 'Sizinle görüşemez müsait değil.' dedi. Oy isterken kapıma geliyor, niye benimle görüşmüyorsunuz Başkanım? Başkan göreve geldiğinden beri sürekli eylem oluyor. Bizim günahımız ne?" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)