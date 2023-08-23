İzmir'de çöp dağları oluştu: Vatandaşlar kokudan şikayetçi İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi işçileri ek zam ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi talebiyle iş bıraktı. İşçilerin greve gitmesiyle birlikte çöp yığınları oluşmaya başladı, ilçe sakinleri yaşanan duruma tepki gösterdi.

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İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin personelleri greve gitti.

İşçiler, ek zam ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi talebiyle iş bıraktı.

"Geçinemiyoruz" pankartları açarak eylem yapan işçiler, maaşlarında ve günlük yemek ücretlerinde artış istedi.

Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı: İlçe karıştı

Personellerin iş bırakmasıyla birlikte ilçede sorunlar baş göstermeye başladı.

İlçe genelindeki park ve yeşil alanların bakım ve sulama işlemleri yapılmadı.

Bununla birlikte aksamalardan en göze çarpanı ise ilçede konteynerlerin etrafında biriken çöpler oldu.

Oluşan çöp dağları nedeniyle ilçe sakinleri mağdur edildi.

Çöp dağları ilçe sakinlerini mağdur etti: Pis kokular geliyor

Toplanmayan çöp ortaya pis bir koku çıkardı.

İlçede yaşayan vatandaşlar yaz günü böyle bir durumun yaşanmasına isyan etti.

Öte yandan Buca Belediyesi tarafından soruna ilişkin herhangi bir çözüm üretilmezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğe bürünmüş durumda.