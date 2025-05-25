İzmir'de çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi

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İzmir'de çöp sorunu sürüyır.

Uzun yıllardır CHP'li belediye tarafından yönetilen İzmir'deki çöp dağları, vatandaşları isyan ettirecek duruma geldi.

Karşıyaka'da belediyenin, çöpleri toplamak yerine sokak hayvanlarıyla birlikte "Yaza merhaba" partisi düzenlediği ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Karşıyaka Belediyesi'nin umursamazlığı karşısında çöp dağlarıyla baş başa kalan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladı.

"PATİLİ DOSTLARLA YAZA MERHABA"

Karşıyaka Belediyesi'nin "Patili dostlarımızla yaza enerjik bir “merhaba” demeye hazır mısınız? 25 Mayıs Pazar günü Taypark’ta buluşuyoruz, eğlence de sevgi de gökyüzüne fırlayacak! Çocuklar için şişme oyuncaklar, pamuk şeker ve bolca oyun..." afişini paylaşmasına sinirlenen vatandaşlar, çöp dağlarını tweet'in altına eklemeye başladı.