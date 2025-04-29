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Haber Merkezi

CHP ile özdeşleşen İzmir'in çevre sorunları bitmiyor.

Körfez'deki kirliliğin yanında yıllara dayanan altyapı sorunuyla da dikkat çeken Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan İzmir'de, son dönemde çöp yığınları eksik olmuyor.

İZMİR'DE ÇÖP DAĞLARI

Şehrin muhtelif bölgelerinde, zaman zaman toplanmayan çöp dağları dikkat çekiyor.

Şehrin bakımsızlığından, kirlilik nedeniyle sahil kesimlerinde yaşanan kötü koku sorunundan ve diğer sorunlardan şikayetçi İzmirliler çare arıyor.

BURASI HİNDİSTAN DEĞİL

Bu kapsamda Bornova ilçesinde çöp dağları karşısında çaresiz kalan bir İzmirli, o kötü görüntüyü video kaydı altına aldı.

Aracıyla Ayakkabıcılar Sitesi’nde biriken çöpleri görüntüleyen sürücü, “Burası Hindistan değil İzmir, araba kaybolmuş ya çöpün içinde…” ifadelerini kullanarak isyan etti.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

6 YILDA DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK

Görüntülerle birlikte dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Söz konusu caddenin yıllardır bu çöp dağlarından kurtulamadığı belirlendi.

2019 yılında aynı bölgede çekilen görüntülerde de cadde boyu çöp dağlarının olduğu görüldü.