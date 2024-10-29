İzmir'de Cumhuriyet Bayramı vals gösterisiyle kutlandı

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Bugün Cumhuriyet Bayramı...

Cumhuriyet uzun yıllar süren zorlu bir mücadelenin sonunda ilan edildi.

Yıllar süren mücadele sonrasında kurulan yeni devletin yönetim şekli 29 Ekim 1923’te alınan kararla kesinlik kazandı. Artık, Türkiye devleti bir cumhuriyetti.

COŞKUYLA KUTLANIYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yurdun birçok noktasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

O adreslerden birisi de İzmir oldu.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir heyecanla kutlamaya başladı.

Sabah saatlerinde, İzmir Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Katılımcılar, Atatürk anıtına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarda, Cumhuriyetin kazanımları ve önemi vurgulandı.

İZMİR'DE VALS GÖSTERİSİ

Törenin en dikkat çeken anları ise katılımcıların sergilediği vals gösterisi oldu.

MERAKLI GÖZLERLE TAKİP ETTİLER

Katılımcıların düzenlediği vals gösterisini, kutlamaya gelenler merakla takip etti.

İşte vals gösterisinden o anlar...