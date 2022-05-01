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    İzmir'de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı

    İzmir'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • 01.05.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 19:14
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    İzmir'de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin olduğunu tespit etti.

    Adrese yapılan operasyonda 16 evde bulunan 16 kişiden 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edildiler

    DAEŞ ile ilgilerinin bulunmadığı ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

    DHA'nın aktardığına göre gözaltındaki şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    İzmir'de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı VİDEO

    İzmir de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı #1

    İzmir de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı #2

    İzmir de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı #3

    İzmir de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı #4


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