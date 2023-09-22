İzmir'de DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ mensubu yakalandı. Şüphelilerden 5’i cezaevine gönderildi.

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ensonhaber.com

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

Ekipler harekete geçti

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Yapılan çalışma MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklendi.

Bombalı eylem planı

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Bornova’da, örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Ele geçirilenler

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde; el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Operasyon sonucu 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.