İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı Terörle mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İHA

Güvenlik güçleri terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak operasyonun adresi İzmir oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 13 şüpheliyi yakalanması için sabah saatlerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

11 şüpheli gözaltında

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın ise adreslerde olmadığı belirlendi.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor

Çok sayıda dijital materyal ile 4 adet yasak yayına en konulan operasyonda firari 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)