İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

AA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sınır dışı ve ülke içinde operasyonlarına devam eden ekipler, terör örgütü üyelerine her gün bir darbe daha vuruyor.

Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, firari terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlattı.

9 ZANLI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi.

6 GÖZALTI

Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.