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İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak yağmur yolları göle çevirdi Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle rögar kapakları taştı, yollar göle döndü, fırtına ise çoğu pazar yerini yerle bir etti.