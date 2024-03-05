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İzmir'de değişmeyen manzara! Yağmur sonrası alt geçidi su bastı

İzmir'de değişmeyen manzara! Yağmur sonrası alt geçidi su bastı Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, kısa sürede su taşkınlarına neden olunca ulaşımda aksamalar yaşandı. Alt geçitte bir araç mahsur kaldı.