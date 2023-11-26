İzmir'de her yağmur sonrası aynı manzara! Cadde ve sokaklar göle döndü... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de etkili olan şiddetli yağmur kenti göle çevirdi. Kent merkezinde yaşanan su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ev ve iş yerlerini de su bastı.

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AA & Ensonhaber

Fırtına, sağanak yağmur ve kar...

Türkiye, kış mevsiminin etkisi altına girmeye başladı.

Sonbahar, sert soğuklarla ve yağışlarla geçti. Son günlerde yurdun birçok noktası için uyarılar yapılmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de önümüzdeki hafta sağanak yağmur uyarısı vermişti.

Kentte dün gece başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Kent suya gömüldü

Ardından alışıldık manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

Denizle karanın da birleştiği kentte, vatandaşların mağduriyetleri arttı.

Ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Şehrin merkezi adeta sulara gömüldü.

Alt yapı sorununun giderilmeği bölgede, şiddetli yağış devam ediyor.

"İzmirli sadece hizmet performansına oy vermez"

Öte yandan 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin sadece hizmet performansına değil laikliğe ve özgürlüğe oy verdiklerini söylemişti.

Soyer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eminim ki İzmirliler görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar.

İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler.

Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; ‘biz daha iyisini nasıl yaparız’ diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz."