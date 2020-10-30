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- İzmir'de deprem anında şehadet getiren vatandaşlar
İzmir'de deprem anında şehadet getiren vatandaşlar
Bir iş yerinde kayda alınan görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertirken, depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
- AA
- 30.10.2020 - 18:30
- Güncelleme : 30.10.2020 - 19:23
6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'den korku dolu anlara ait görüntüler gelmeye devam ediyor...
Bir iş yerinde olduğu düşünülen bu görüntüde, çalışanlardan biri devrilmemesi dolapları tutarken, diğeri de ellerini açıp dua etti. .
ŞEHADET GETİRDİ
Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan bir İzmirlinin de şehadet getirdiği duyuldu.
Saniyelerin dakika olduğu anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.