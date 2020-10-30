İzmir'de deprem anında şehadet getiren vatandaşlar

Bir iş yerinde kayda alınan görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertirken, depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'den korku dolu anlara ait görüntüler gelmeye devam ediyor...

Bir iş yerinde olduğu düşünülen bu görüntüde, çalışanlardan biri devrilmemesi dolapları tutarken, diğeri de ellerini açıp dua etti. .

ŞEHADET GETİRDİ

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan bir İzmirlinin de şehadet getirdiği duyuldu.

Saniyelerin dakika olduğu anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'deki depremin şiddetini gösteren video İZLE