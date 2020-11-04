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    İzmir'de deprem anında yaşananlar kamerada

    İzmir'de deprem anında yaşananlar kamerada

    İzmir'deki deprem anında yaşanan panik, şehrin farklı noktalarında yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 16:38
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    Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

    KORKU VE PANİK HALİ

    Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet bulvarları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ile Bornova Küçükpark çevresinde depreme yakalanan vatandaşların korku ve panikle kaçtıkları görüldü.

    Depreme trafikte yakalanan sürücüler ise araçlarını terk ederek sahile doğru kaçtıkları görüntülere yansıdı.

    İzmir'de deprem paniği VİDEO

    İzmir de deprem anında yaşananlar kamerada #1

    İzmir de deprem anında yaşananlar kamerada #2

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