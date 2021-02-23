İzmir'de deprem konutlarının ilk teslimi ağustosta yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yapımı süren deprem konutlarına ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken veya ağır hasar görerek ilk etapta acil yıkılan 71 binanın bulunduğu bölgede, 7 proje alanı oluşturuldu.

Bu alanlarda yapılması planlanan ve TOKİ Başkanlığı tarafından ihale edilen binalar için temel ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

DEPREM KONUTLARININ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

1444 konut ve 208 iş yerinin bulunacağı zemin artı 5 kattan oluşacak 20 bina için dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanda düzenlenecek törenle tüm binalarda eş zamanlı inşaat çalışmalarına başlanacak.

"İZMİRLİ KARDEŞLERİMİZİ SAĞLAM YUVALARINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yapımı süren deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından görüntüler paylaştı.

Kurum, paylaşımına "İzmir'de temellerini attığımız deprem konutlarının ilk teslimini ağustos ayında gerçekleştirecek, İzmirli kardeşlerimizi sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız." notunu düştü.

Murat Kurum: İzmir'de deprem konutlarının ilk teslimini ağustos ayında gerçekleştireceğiz ViDEO







100 BİNA ACİL YIKILDI

Öte yandan depremin ardından 1.088 bağımsız bölümü bulunan 100 bina acil yıkıldı.

Hasar tespitleri sonucu 3 bin 944 bağımsız bölümü bulunan 618 binanın ağır, 6 bin 617 bağımsız bölümlü 660 binanın ise orta hasarlı olduğu belirlendi.

Ağır hasarlı binalar arasında işlemleri tamamlanan 380 bina için yıkım kararı alındı.

Bayraklı'da 108, Bornova'da 51, Karşıyaka'da 24, Karaburun'da 60, Konak'ta 45, Çiğli'de 15, Buca'da 35, Gaziemir'de 6, Karabağlar ve Urla'da ise 18'er binanın yıkımı için son aşamaya gelindi.