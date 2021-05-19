Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İzmir'de deprem meydana geldi

    AFAD'da göre, Menderes'te iki ayrı deprem kayda geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.05.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de deprem meydana geldi

    İzmir'in Menderes ilçesi iki depremle sallandı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

    İKİ AYRI DEPREM

    AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi.

    Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    İzmir de deprem meydana geldi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir