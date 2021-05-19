İzmir'de deprem meydana geldi

AFAD'da göre, Menderes'te iki ayrı deprem kayda geçti.

İzmir'in Menderes ilçesi iki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

İKİ AYRI DEPREM

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi.

Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.