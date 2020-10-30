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- İzmir'de depreme alışverişte yakalanan vatandaşlar
İzmir'de depreme alışverişte yakalanan vatandaşlar
İzmir'deki depreme alışverişte yakalanan vatandaşların telaşı, güvenlik kameralarına yansıdı.
- AA
- 30.10.2020 - 20:47
- Güncelleme : 30.10.2020 - 20:53
Türkiye'yi sarsan İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin enkaz altında kalanları bulmak için seferber olduğu gölgede, deprem anında yaşanan panik görüntüleri de gelmeye devam ediyor.
ALIŞVERİŞTE YAKALANDILAR
Son görüntüler, bölgedeki bir alışveriş merkezinden.
Görüntülerde, depreme alışveriş yaparken yakalanan İzmirlilerin panik halinde sokağa koştukları görülüyor.