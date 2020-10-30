İzmir'deki depreme alışverişte yakalanan vatandaşların telaşı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Türkiye'yi sarsan İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin enkaz altında kalanları bulmak için seferber olduğu gölgede, deprem anında yaşanan panik görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

ALIŞVERİŞTE YAKALANDILAR

Son görüntüler, bölgedeki bir alışveriş merkezinden.

Görüntülerde, depreme alışveriş yaparken yakalanan İzmirlilerin panik halinde sokağa koştukları görülüyor.

İzmir'de depreme alışverişte yakalanan vatandaşlar VİDEO