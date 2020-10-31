İzmir’de depreme dayanamayan binaları iş makineleri ayakta tutuyor

Dün meydana gelen 6.6’lık depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ederken, yan yatan ve iş makinelerinin desteğiyle ayakta durabilen siteler havadan görüntülendi.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinelerinin desteğiyle ayakta duruyor.

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde 3 bina, Cumhuriyet Sitesi'nde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı.

KOLONLAR KIRILINCA YAN YATTI

Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makineleri destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi.

Taşıyıcı kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.