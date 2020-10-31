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    İzmir’de depreme dayanamayan binaları iş makineleri ayakta tutuyor

    Dün meydana gelen 6.6’lık depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ederken, yan yatan ve iş makinelerinin desteğiyle ayakta durabilen siteler havadan görüntülendi.
    • AA
    • 31.10.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 15:35
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    İzmir’de depreme dayanamayan binaları iş makineleri ayakta tutuyor

    İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinelerinin desteğiyle ayakta duruyor.

    Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde 3 bina, Cumhuriyet Sitesi'nde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı.

    KOLONLAR KIRILINCA YAN YATTI

    Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makineleri destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi.

    Taşıyıcı kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    İzmir’de depreme dayanamayan binaları iş makineleri ayakta tutuyor #1

    İzmir’de depreme dayanamayan binaları iş makineleri ayakta tutuyor #2

    İzmir’de depreme dayanamayan binaları iş makineleri ayakta tutuyor #3

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