İzmir'de depremzedeler için çadır kentler kuruldu

AFAD ekipleri İzmir'de depremin ardından vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yıkılan 8 binada arama kurtarma çalışmasına 24 saat aralıksız devam ederek hayat kurtarmaya çalışıyor.

BİN 244 ÇADIR HAZIR

Vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla da bölgeye bin 244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş-wc konteyner yerleştirildi.

MADDİ DESTEK

Ayrıca, çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000 TL’lik kaynak aktarıldığı bildirildi.