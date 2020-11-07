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    İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

    6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedeler için Bayraklı ilçesinde konteyner kent kurulumunun çalışmaları devam ediyor.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 20:53
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    İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

     

    İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından, depremzedeler için çalışmalar başladı.

    KONTEYNER KENT KURULUYOR

    Çok sayıda depremzede için kentin farklı noktalarına çadırkentler kurulurken, Bayraklı Salhane'de ise konteyner kent için çalışmalar devam ediyor.

    Çok sayıda depremzedenin barınacağı konteyner kentin yaklaşık 46 bin 300 metre kare alana kuralacağı öğrenildi.

    İzmir de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor #1


    İzmir de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor #2

    İzmir de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor #3

    İzmir de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor #4

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