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    İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi

    İzmir'de yaşanan deprem sonrası evleri yıkılan ya da zarar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 13:58
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 14:31
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    İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi

    Seferihisar'da dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca bina zarar görürken, birçok vatandaş evsiz kaldı.

    ÇADIR KENTLER KURULDU

    Bazı vatandaşlar ise korkudan evlerine dönemedi. Bu nedenle valilik ve belediye harekete geçerek kenttin çeşitli noktalarına çadır kentler kurdu.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da kurulan çadır kentlerinin yerlerini duyurdu. Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampüsüne 200 çadırlık yerleşimler kuruldu.

    İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi VİDEO

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #1

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #2

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #3

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #4

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #5

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #6

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #7

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #8

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #9

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #10

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #11

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #12

    İzmir de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi #13

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