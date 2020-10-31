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İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi

İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi

İzmir'de yaşanan deprem sonrası evleri yıkılan ya da zarar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi.