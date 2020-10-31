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- İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi
İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi
İzmir'de yaşanan deprem sonrası evleri yıkılan ya da zarar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi.
- DHA
- 31.10.2020 - 13:58
- Güncelleme : 31.10.2020 - 14:31
Seferihisar'da dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca bina zarar görürken, birçok vatandaş evsiz kaldı.
ÇADIR KENTLER KURULDU
Bazı vatandaşlar ise korkudan evlerine dönemedi. Bu nedenle valilik ve belediye harekete geçerek kenttin çeşitli noktalarına çadır kentler kurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da kurulan çadır kentlerinin yerlerini duyurdu. Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampüsüne 200 çadırlık yerleşimler kuruldu.
İzmir'de depremzedeler için kurulan çadır kentler havadan görüntülendi VİDEO