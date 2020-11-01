Dolar
8.4367
1.0915%
Euro
9.8256
1.5985%
Altın
1888.13
0.4826%
Borsa
1137.02
2.2159%
G. Altın
512.535
1.6355%
Bitcoin
112545.27
-1.1903%
EXEN Coin
11.29
1.52%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    İzmir'de depremzedelere yapılan yardımları satan şahıs kamerada

    İzmir'de depremzedelere yapılan yardımları satan şahıs kamerada

    İzmir'de meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım eli uzatılırken, gelen gıda yardımlarını çalan kişi saniye saniye görüntülendi. Şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 18:02
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 02:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı.

    Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

    DEPREMZEDELERE GİDEN YARDIMLARI SATARKEN YAKALANDI

    Ancak bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı ortaya çıktı.

    Defalarca hırsızlık yapan şahıs, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.

    Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şahsın yakalandığını duyurdu.

    İzmir'de depremzedelere dağıtılan erzağı büfeye sattılar- İZLE

    .

    İzmir de depremzedelere yapılan yardımları satan şahıs kamerada #1

    İzmir de depremzedelere yapılan yardımları satan şahıs kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir