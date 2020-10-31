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    İzmir'de depremzedelerin konaklayabilecekleri oteller ve alanlar

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da çadır kurulacak yerleri açıkladı.
    • AA
    • 31.10.2020 - 04:44
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 14:39
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    İzmir'de depremzedelerin konaklayabilecekleri oteller ve alanlar

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

    "Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum, çadır kurulacak alanlar, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampüsu 200 çadır 1000+1000=2000 kişi."

    ULAŞIM

    Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.

    TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığındaki İZBAN da ulaşımın bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

    İzmir de depremzedelerin konaklayabilecekleri oteller ve alanlar #1

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