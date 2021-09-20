Geçen yıl 30 Ekim’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede 7 proje alanında başlanan inşaatlar sona yaklaştı. Konutlar, depremin yıl dönümü 30 Ekim’de teslim edilmeye başlanacak.

İzmir’de, 30 Ekim 2020’de yaşanan 115 kişinin yaşamını yitirdiği, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları, devlet eli ile sarılıyor.

Yaşanan felaketin ardından, yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı.

Şehir içinde 7 proje alanı belirlendi. Proje alanlarında devam eden inşaat çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, konutların depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de teslim edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıl dönümü olan 30 Ekim tarihinde bu konutları vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız.

“ŞUBAT 2021’DE TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Depremin ardından Sayın Bakanımız Murat Kurum ile hasar tespit çalışmalarımızı ve enkaz çalışmalarımızı şehir içinde bitirdikten sonra 7 proje alanında proje çalışmalarımızı tamamladık. TOKİ Başkanlığı'mız ile bu bölgelerin inşaat ihalelerini gerçekleştirdik. Şubat 2021'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla inşaatlarımızın temel atma törenini gerçekleştirdik.

İzmir’de depremzedelerin yeni konutlarının teslimine, 30 Ekim'de başlanacak ViDEO







"KİRA YARDIMLARI, KONUTLAR TESLİM EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK”

Şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecektir.





“KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ROL MODEL OLMASINI AMAÇLIYORUZ”

Biz birinci proje alanını 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnızca deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın Bakanımız İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da bu dönüşüme öncülük etmesini istiyor. Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz.





“BİRİNCİ PROJE ALANINDA 228 KONUT 15 TİCARİ ALAN BULUNUYOR”

Her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2+1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3+1 daireler de bulunuyor.”