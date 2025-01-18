İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okuluna ilişkin yayınlanan görüntüler kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu..
Öğrencilerin mezuniyet töreninde yaşananlar, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ile aylar sonra ortaya çıktı.
ŞAMPANYA PATLATTILAR
İzmir'in Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndaki mezuniyet törenine ait görüntülerde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar kaydedildi.
Görüntüler, törende bulunan kişiler tarafından anbean kayda alındı.
VELİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ
Görüntülerin aylar sonra ortaya çıkmasıyla veliler duruma tepki çekti.
Veliler, okul bahçesinde şampanya patlatılmasının ve eğlencede alkollü içeceklerin yer almasının uygun olmadığını belirtti.
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
Gündem olan görüntüler sonrası harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı.
YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı.
Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü.
Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış