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İzmir'de devlet okulunda şampanya patlatmışlardı: Soruşturma başlatıldı

İzmir'de devlet okulunda şampanya patlatmışlardı: Soruşturma başlatıldı Geçtiğimiz aylara ait görüntülerde öğretmen olduğu iddia edilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar tepki çekerken ortaya çıkan yeni görüntülerde ise öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Ayrıca, yaşananlar sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı.