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    İzmir'de bir kişi devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

    Yolda yürüyen bir kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:57
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    İzmir'de bir kişi devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

    İzmir’in Bornova ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yol kenarında duran bir ağaç devrildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    KIL PAYI KURTULDU

    Vatandaşı teğet geçen ağaç, yolda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine düştü.

    Devrilen ağacın otomobilin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı.

    Görüntüde; yolun kenarından yürüyen vatandaşın, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması, devrilen ağacın bir otomobilin üzerine düşmesi ve çevredekilerin olaya tepkisi yer aldı.

    İzmir'de devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu

    İzmir de bir kişi devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu #1

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