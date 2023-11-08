İzmir’de DHKP/C operasyonu: 17 gözaltı İzmir’de DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 şüpheli daha aranıyor

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)